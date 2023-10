Cet évènement est passé La bonne réputation – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Majestic Cinéma Le Majestic Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La bonne réputation – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Majestic Cinéma Le Majestic Lille, 9 octobre 2019, Lille. La bonne réputation – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Majestic Mercredi 9 octobre 2019, 19h00 Cinéma Le Majestic Tarifs : Plein : 9,80€ / Réduits : – 14 ans : 4,5 euros sur présentation de justificatif / – 18 ans, étudiants, apprentis : 7€ sur présentation de justificatif / Cinéma partenaire UGC : carte illimité, Solo et Blue acceptées. La bonne réputation Réalisé par Alejandra Márquez Abella Mexique – 2018 – 93 min – VOSTF En présence de l’actrice Cassandra Ciangherotti Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale en ce début des années 80, mène une vie de luxe et d’oisiveté que permet la rente de la société de son mari, lui-même héritier. Lorsque la crise économique frappe, les affaires périclitent brutalement, et emportent avec elles son univers d’apparat déconnecté des réalités. Face à la réalité d’une chute imminente, elle fera tout pour sauver les apparences… Cinéma Le Majestic 54 Rue de Béthune, 59800 Lille Lille 59800 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

