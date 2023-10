Cet évènement est passé Cycle à la Conquête de Nouveaux Espace Cinéma Le Majestic Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Cycle à la Conquête de Nouveaux Espace Cinéma Le Majestic Lille, 17 juillet 2019, Lille. Cycle à la Conquête de Nouveaux Espace 17 juillet – 27 août 2019 Cinéma Le Majestic De 7ô à 9.80€ En 20 films autour de 3 thèmes : la conquête de l’Ouest, la conquête des Amériques, et Espace, frontières de l’infini. Cinéma Le Majestic 54 Rue de Béthune, 59800 Lille Lille 59800 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lemajesticlille.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-17T09:00:00+02:00 – 2019-07-18T00:00:00+02:00

