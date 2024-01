Cyrano de Bergerac : La Comédie-Française en direct au cinéma Cinéma Le Majestic – 26 rue Henri Proust Richelieu, jeudi 25 janvier 2024.

Richelieu Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-25 19:45:00

fin : 2024-01-25

La Troupe de la Comédie-Française se lance dans un nouveau « Cyrano de Bergerac », en direct , avec retransmission dans les cinémas de France.

Mise en scène : Emmanuel Daumas, avec Laurent Lafitte dans le rôle de Cyrano.

Profitez de ce spectacle exceptionnel, joué en direct et retransmis dans les c

La Troupe de la Comédie-Française se lance dans un nouveau « Cyrano de Bergerac », mis en scène par Emmanuel Daumas, avec Laurent Lafitte dans le rôle de Cyrano.

Profitez de ce spectacle exceptionnel, retransmis en direct dans les cinémas de France le 25 janvier.

19h45 : Présentation et introduction de la pièce avec le partenariat de l’association Richelieu 17e-21e.

20h : Début de la retransmission

Pour cet événement spécial, la réservation est fortement conseillée.

22 EUR.

Cinéma Le Majestic – 26 rue Henri Proust

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme