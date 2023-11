CINÉ-ÉCHANGE : DE L’EAU JAILLIT LE FEU Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu, 24 novembre 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

La Confédération paysanne présente en ciné-échange sur le film « De l’eau jaillit le feu », le vendredi 24 novembre 2023 à 20h..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Cinéma le Maingué Esplanade Antoine Glémain

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Confédération paysanne presents a ciné-échange on the film « De l’eau jaillit le feu », Friday November 24, 2023 at 8pm.

La Confédération paysanne organizará un intercambio cinematográfico sobre la película « De l’eau jaillit le feu » el viernes 24 de noviembre de 2023 a las 20:00 horas.

Die Confédération paysanne präsentiert am Freitag, dem 24. November 2023, um 20 Uhr einen Filmaustausch über den Film « Aus Wasser entsteht Feuer ».

Mise à jour le 2023-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire