Proposé par Benoît Labourdette, cinéaste et pédagogue

La proposition de Parcours de projections nocturnes, est abordée sous la forme d’un atelier : c’est un groupe de spectateurs qui construit la projection et qui en assure l’animation. Ils construisent un programme de films, pensé pour être projeté sur les murs de leur quartier, la nuit, en public. Le choix d’un film, puis le choix d’un lieu par rapport à ce film, le sens de cette rencontre, la façon dont le quartier a été investi, dont la projection a été préparée en lien avec les habitants, le temps de répétition, notamment technique, renforcent l’implication de tous et toutes.

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

