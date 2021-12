Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe CINEMA : LE LOUP ET LE LION Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe

CINEMA : LE LOUP ET LE LION Fresnay-sur-Sarthe, 22 décembre 2021, Fresnay-sur-Sarthe. CINEMA : LE LOUP ET LE LION Salle André Voisin Place Bassum Fresnay-sur-Sarthe

2021-12-22 15:00:00 – 2021-12-22 16:30:00 Salle André Voisin Place Bassum

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe EUR 4.5 A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert… Le loup et le lion : aventure, famille : 1h40 – à partir de 6 ans – tout public A dévorer en famille. lecourt5@club-internet.fr +33 2 43 33 28 04 A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert… Salle André Voisin Place Bassum Fresnay-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Fresnay-sur-Sarthe Adresse Salle André Voisin Place Bassum Ville Fresnay-sur-Sarthe lieuville Salle André Voisin Place Bassum Fresnay-sur-Sarthe