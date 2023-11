Opération cinéma contre les violences faites aux femmes Cinéma Le Loft Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Opération cinéma contre les violences faites aux femmes Cinéma Le Loft Châtellerault, 8 décembre 2023, Châtellerault. Opération cinéma contre les violences faites aux femmes Vendredi 8 décembre, 19h30 Cinéma Le Loft entrée libre Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes (25 novembre au 10 décembre ), le club Soroptimist de Châtellerault, club de femmes au service des femmes, organise la projection du film » L’Amour et les forêts » le Vendredi 08 Décembre 2023 , au cinéma «Le Loft » à 19h30 .

Tarif 10 euros.Les bénéfices seront intégralement reversés à La Croix rouge qui organise des ateliers pour les femmes.

A l’issu de cette projection , un débat sera animé par le Dr Catherine ABELIN. Cinéma Le Loft 5 Allée du Châtelet, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chatellerault@soroptimist.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Cinéma Le Loft Adresse 5 Allée du Châtelet, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault

