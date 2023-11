La semaine européenne de la réduction des déchets s’invite au cinéma Le Loft Cinéma Le Loft Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

DIMANCHE 19 NOVEMBRE MA PETITE PLANÈTE VERTE

DIMANCHE 26 NOVEMBRE MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE

Sensibiliser aux enjeux environnementaux dès le plus jeune âge : tel est l’objectif du Cinéma le Loft. Découvrez des films éducatifs destinés aux tout petits.

Enfant de 3 à 6 ans accompagné d’un adulte Tarif : 4€ par personne CINÉ DÉBAT à 19h

JEUDI 23 NOVEMBRE Projection du film « Ma Vie Zéro Déchet »

Durée : 1h06 minutes GRATUIT

Le réalisateur Donatien Lemaître s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production de déchets. Ma vie zéro déchet est le récit de son expérience, filmée au jour le jour, de rebondissements en mésaventures…

Suivi d’un débat sous format d’échanges ludiques et pédagogiques autour d’une collation. APRÈS-MIDI LUDIQUE de 15h à 18h

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Le Sens du Jeu de Châtellerault s’installe au cinéma Le Loft pour un après-midi animé. Amusez-vous avec des jeux de société, de cartes ou encore en bois avec pour thème la préservation de l’environnement et la meilleure gestion de nos déchets.

