Les femmes au combat, mythe ou réalité?

Le vendredi 17 Novembre à 19h30, projection débat du film Jeanne de Bruno Dumont. Avec son regard singulier, fidèle au texte de Charles Péguy, Bruno Dumont nous présente une Jeanne atemporelle, étonnante et émouvante. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec deux historiens médiévistes membres actifs du blog Actuel Moyen Âge. Clara de Raignac travaille sur les récits de guerre dans les manuscrits médiévaux, Simon Hasdenteufel sur les jeux et enjeux de pouvoir.

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

