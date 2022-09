CINE DEBAT cinéma Le Loft Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

CINE DEBAT cinéma Le Loft, 6 octobre 2022, Châtellerault. CINE DEBAT Jeudi 6 octobre, 18h00 cinéma Le Loft Rendez-vous des aidants cinéma Le Loft 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre du Rendez-vous des aidants, le collectif de partenaires (CIF-SP Solidaires entre les âges, MSA, Plateforme de répit des aidants Nord-Vienne, CCAS de Châtellerault, Vienne Autonomie Conseils, DAC-PTA…) propose un ciné-débat autour de la thématique des aidants le jeudi 6 octobre 2022, à l’occasion de la Journée des aidants. Le film projeté sera un documentaire intitulé « Ma chère famille », qui a été réalisé sur la base de différents témoignages d’aidants. La projection sera suivie d’un débat animé par le collectif de partenaires. Rendez-vous à partir de 18h00 au cinéma Le Loft – 5, allée du Châtelet à Châtellerault (5 € la séance). Renseignements et inscriptions / CIF-SP Solidaires entre les âges / 05.49.37.07.78

