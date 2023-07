Projection de Au Bonheur des Dames de Julien Duvivier Cinéma Le Lido Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne Projection de Au Bonheur des Dames de Julien Duvivier Cinéma Le Lido Saint-Maur-des-Fossés, 17 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Projection de Au Bonheur des Dames de Julien Duvivier Dimanche 17 septembre, 14h00 Cinéma Le Lido Dernier film muet de Julien Duvivier, Au bonheur des dames (1930) est l’adaptation du célèbre roman d’Émile Zola narrant l’essor des grands magasins au XIXe siècle au travers de l’histoire d’une jeune orpheline montée à Paris. Venez découvrir les Galeries Lafayette Haussmann alors en plein travaux d’agrandissements, abandonnés après le krach de 1929. Cinéma Le Lido 70 avenue de la République, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 83 06 18 https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/ Ancien théâtre de la ville, le Lido est aujourd’hui un cinéma d’Art et d’essai réputé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

