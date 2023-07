Projection de Contes et Silhouettes de Lotte Reiniger Cinéma Le Lido Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne Projection de Contes et Silhouettes de Lotte Reiniger Cinéma Le Lido Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Projection de Contes et Silhouettes de Lotte Reiniger Samedi 16 septembre, 10h45 Cinéma Le Lido Atelier sur inscription Projection, dans une super-séance, de Contes et Silhouettes de Lotte Reiniger : quatre courts-métrages de 1954-1955 : La Belle au bois dormant, Blanche-Neige et Rouge-Ros, Poucette sans oublier Hansel et Gretel. La projection (de 42 minutes environ) sera suivie d’un atelier d’initiation au montage vidéo destiné au jeune public ! Cinéma Le Lido 70 avenue de la République, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 83 06 18 https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/ [{« type »: « email », « value »: « administration@cinemas-theatresaintmaur.com »}] Ancien théâtre de la ville, le Lido est aujourd’hui un cinéma d’Art et d’essai réputé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

