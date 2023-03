CINÉ-ARCHI : LES MÉTAMORPHOSES DU PAYSAGE & IMAGINAIRE DE TRANSFORMATIONS Cinéma Le Lido Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

CINÉ-ARCHI : LES MÉTAMORPHOSES DU PAYSAGE & IMAGINAIRE DE TRANSFORMATIONS Cinéma Le Lido, 6 avril 2023, Royan. CINÉ-ARCHI : LES MÉTAMORPHOSES DU PAYSAGE & IMAGINAIRE DE TRANSFORMATIONS Jeudi 6 avril, 18h00 Cinéma Le Lido 3,50 € (Hors abonnement) Les conférences sont accessibles en ligne avec l’abonnement annuel (Renseignement au 05 46 39 94 45). Avec Les métamorphoses du paysage, Eric Rohmer développe une réflexion sur l’industrialisation, les usines, le béton, et leur intervention sur les paysages français. Le réalisateur y exalte la beauté des cheminées d’usines et de l’urbanisation.

Imaginaires de transformation est le premier film consacré à l’approche emblématique des architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal (récompensés par le prix Pritzker en 2021), et Frédéric Druot. Ce documentaire nous invite à un changement de regard sur les grands ensembles. Fortement opposés à la politique de démolition-reconstruction mise en place par le gouvernement français en 2003, ces architectes se sont engagés dans la transformation de ces architectures. Ce film est traversé par une conversation libre entre ces 3 architectes et par des scènes tirées du projet de transformation de la Cité du Grand Parc à Bordeaux.

Les projections seront suivies d'une discussion animée par Hugues Drapeau, architecte DPLG

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-04-06T18:00:00+02:00 – 2023-04-06T19:30:00+02:00

