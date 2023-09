« La rivière » Cinéma Le Lido Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

En partenariat avec les Rencontres cinématographiques de Limoges :

Projection en avant-première du film La rivière de Dominique Marchais, France, 2023 (104′) en présence de Camille Lotteau, monteur du film et d’un enseignant dans le cursus de formation des futurs ingénieurs en gestion de l’eau de l’ENSIL.

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes appelées gaves, assoiffées par les champs de maïs et vidées de leurs saumons par les barrages. Leur cycle et leur biodiversité sont bouleversés par l’activité humaine. Pour autant, ce monde de beauté et de désastre continue de fasciner des hommes et femmes au regard curieux et amoureux. Un thème qui fait écho au destin de la Vienne et aux enjeux locaux.

Cinéma Le Lido 3 avenue du Général de Gaulle, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Ce cinéma de quartier tout public propose des films en numérique et en 35 mm et des soirées ciné-histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

