Avant-première du film Second Tour – Rencontre avec Albert Dupontel Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos, 5 octobre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Découvrez le film Second Tour (comédie dramatique, 95 min) avec une vidéoconférence du réalisateur Albert Dupontel, en direct de Pessac..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

Cinéma Le Liberty Rue de la Fraternité

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover the film Second Tour (drama, 95 min) and a videoconference with director Albert Dupontel, live from Pessac.

Descubra la película Second Tour (comedia-drama, 95 min) con una videoconferencia con el director Albert Dupontel, en directo desde Pessac.

Entdecken Sie den Film Second Tour (Drama-Komödie, 95 min) mit einer Videokonferenz des Regisseurs Albert Dupontel, direkt aus Pessac.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Fumel – Vallée du Lot