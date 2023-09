Festival Comett – Courts-métrages et rencontre Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos, 29 septembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Double programme courts-métrages et territoire. Rencontre avec le réalisateur Colin Van Der Straeten du film 1992,83 (20 min)..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Cinéma Le Liberty Rue de la Fraternité

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Double program of short films and territory. Meeting with the director Colin Van Der Straeten of the film 1992.83 (20 min).

Programa doble de cortometrajes y territorio. Encuentro con el director Colin Van Der Straeten de la película 1992,83 (20 min).

Doppelprogramm Kurzfilme und Territorium. Treffen mit dem Regisseur Colin Van Der Straeten des Films 1992,83 (20 min).

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Fumel – Vallée du Lot