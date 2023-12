Ciné-débat « Hors norme » Cinéma le Kursaal Castets, 20 décembre 2023 19:30, Castets.

Castets,Landes

Projection du film « Hors normes » de Eric Toledano et Olivier Nakache

Synopsis :

Par les réalisateurs d’Intouchables, « Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leur deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés ‘d’hyper complexes’. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes » (13+).

A l’issue de la diffusion de ce film, un débat sera animé par différents intervenants :

– Un juriste

– Des éducatrices spécialisées

– Une conseillère conjugale et familiale

– Un coordinateur du pôle ressource inclusion

Ouverture du guichet à 19h00..

2023-12-20

Cinéma le Kursaal Rue du Sablar

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Screening of « Hors normes » by Eric Toledano and Olivier Nakache

Synopsis:

By the directors of Intouchables, « Bruno and Malik have been living for twenty years in a world apart, that of autistic children and teenagers. Within their two respective associations, they train young people from disadvantaged neighborhoods to deal with these ‘hyper-complex’ cases. An extraordinary alliance for extraordinary personalities » (13+).

Following the screening of this film, a debate will be led by various speakers:

– A legal expert

– Specialized educators

– A marriage and family counselor

– A coordinator from the inclusion resource center

Box office opens at 7:00 pm.

Proyección de « Hors normes » de Eric Toledano y Olivier Nakache

Sinopsis:

De los directores de Intouchables, « Bruno y Malik viven desde hace veinte años en un mundo aparte, el de los niños y adolescentes autistas. En el seno de sus dos asociaciones respectivas, forman a jóvenes de barrios desfavorecidos para ocuparse de estos casos, calificados de « hipercomplejos ». Una alianza extraordinaria de personalidades extraordinarias » (13+).

Tras la proyección de la película, tendrá lugar un debate a cargo de varios ponentes:

– Un jurista

– Educadores especializados

– Un consejero matrimonial y familiar

– Un coordinador del centro de recursos para la inclusión

La taquilla abre a las 19.00 horas.

Vorführung des Films « Hors normes » von Eric Toledano und Olivier Nakache

Synopsis:

Von den Regisseuren von « Intouchables »: « Bruno und Malik leben seit 20 Jahren in einer eigenen Welt, der Welt der autistischen Kinder und Jugendlichen. In ihren beiden Vereinen bilden sie Jugendliche aus Problemvierteln aus, um diese als « hyperkomplex » bezeichneten Fälle zu betreuen. Eine außergewöhnliche Allianz für außergewöhnliche Persönlichkeiten » (13+).

Im Anschluss an die Ausstrahlung des Films findet eine Debatte statt, die von verschiedenen Rednern geleitet wird:

– Ein Jurist

– Sonderpädagoginnen

– Eine Ehe- und Familienberaterin

– Ein Koordinator des Ressourcenzentrums für Inklusion

Öffnung des Schalters um 19.00 Uhr.

