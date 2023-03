WEEK-END « EAU ET BIODIVERSITÉ » 7/8/9 juillet 2023 – CONFÉRENCE » AU CŒUR DES EAUX » – vendredi 7 juillet 18h Cinéma Le Kerlouet La Roche-Posay Catégories d’Évènement: La Roche-Posay

Vienne

WEEK-END « EAU ET BIODIVERSITÉ » 7/8/9 juillet 2023 – CONFÉRENCE » AU CŒUR DES EAUX » – vendredi 7 juillet 18h Cinéma Le Kerlouet, 7 juillet 2023, La Roche-Posay. Vendredi 7 juillet, 18h00 Cinéma Le Kerlouet ENTREE LIBRE Yannick GOUGUENHEIM, est photographe professionnel mais également technicien de rivière et licencié en biologie appliquée aux écosystèmes.

Lors de sa conférence, il nous fait partager, en plus des images qu’il présente dans le cadre de Or Bleu Festival, ses connaissances et expériences des milieux naturels.

De manière interactive, il offre au grand public la possibilité de découvrir plus largement son travail et nous permet de mieux appréhender la photographie subaquatique, ses techniques et ses difficultés, ainsi que la biodiversité qu'il s'évertue à « capturer ». Cinéma Le Kerlouet 14 boulevard Victor Hugo, 86270 La Roche-Posay

