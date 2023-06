WEEK-END « EAU POTABLE » – TABLE RONDE « QUELLE EAU POUR DEMAIN ? » Cinéma Le Kerlouet La Roche-Posay, 1 juillet 2023, La Roche-Posay.

La table ronde « Quelle eau pour demain ? » réunit plusieurs spécialistes, institutions, et entreprises pour parler de la question de l’eau, notamment potable, aujourd’hui et dans le futur.

Derrière la question globale de l’impact du changement climatique sur la qualité de l’eau, plusieurs sous thèmes sont évoqués: la quantité et la qualité de la ressource, la santé et le traitement. Afin d’être au plus proche de la situation dans la Vienne, la table ronde comptera comme participants:

–Bernard Legube, professeur émérite de l’Université de Poitiers, et parrain de notre festival, (animateur)

–Yves Kocher, directeur général Eaux de Vienne,

–Frédéric Granet, reponsable Traitement de l’eau chez Andritz/Euroslot,

–Carine Fortin, responsable du pôle observatoire de l’eau à l’ARBNA,

–Julien Prince, directeur général du Centre Thermal de La Roche-Posay,

–Philippe Vansyngel, responsable du pôle bi-départemental santé environnement Vienne et Charente à l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.

Suite à la discussion, le public est invité à poser des questions aux spécalistes !

Cet événement est à destination du grand public.

La table ronde a lieu au cinéma « Le Kerlouët » de La Roche-Posay.

Cinéma Le Kerlouet 14 boulevard Victor Hugo, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

