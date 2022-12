Cinéma – « Gilles Servat, La voix libre » Cinéma Le Kerfany Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Cinéma – « Gilles Servat, La voix libre »
Mardi 17 janvier 2023, 20h30
Cinéma Le Kerfany, Moëlan-sur-Mer

Tarif : 4,5 €

Documentaire réalisé par Laurent Jézéquel. 52 min. Aligal production, 2022. Un débat suivra la projection en présence de Gilles Servat et Laurent Jézéquel. Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins, 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne Documentaire réalisé par Laurent Jézéquel. 52 min. Aligal production, 2022.

Nous suivons sa voix d’homme libre sur la route de sa vie. Celle d’aujourd’hui où il décide de partir en tournée solo, accompagné de sa fille Bleuenn au volant. Nous l’accompagnons aussi pour un voyage dans le temps, dans la France des années 70 , années de combats, d’engagements, de soutiens pour les opprimés et la langue bretonne. Un débat suivra la projection en présence de Gilles Servat et Laurent Jézéquel.

Organisé par Lagadenn et le Cinéma Le Kerfany.

