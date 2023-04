Cinéma – ‘Le lion et les 3 brigands’ Cinéma Le Hublot Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Cinéma – ‘Le lion et les 3 brigands’ Cinéma Le Hublot, 26 avril 2023, Le croisic. Cinéma – ‘Le lion et les 3 brigands’ Mercredi 26 avril, 11h00 Cinéma Le Hublot Inscription: 0, Inscription: 4,80 Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion ! À partir de 3 ans. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Cinéma Le Hublot Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cinema-le-lion-et-les-3-brigands-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T11:00:00+02:00 – 2023-04-26T12:20:00+02:00

