Cinéma – ‘Piro Piro’ Cinéma Le Hublot, 19 avril 2023, Le croisic.

Cinéma – ‘Piro Piro’ Mercredi 19 avril, 11h00 Cinéma Le Hublot Inscription: 0, Inscription: 4,80

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de deux jeunes réalisatrices sus coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.

À partir de 3 ans. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Cinéma Le Hublot Place Dinan 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cinema-piro-piro-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T11:00:00+02:00 – 2023-04-19T11:40:00+02:00

CINE FAMILLE