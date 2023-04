Le Hublot fête ses 30 ans Cinéma Le Hublot, 16 avril 2023, Le croisic.

Le Hublot fête ses 30 ans.

Au programme :

14h30 – Ciné-goûter British

Empire of Light de Sam Mendes : une salle de cinéma et ce qui s’y passe dans une ville balnéaire.

Quel plus beau clin d’oeil au Hublot ? À déguster en V.O.

Quizz « 30 ans de cinéma au Hublot » : tombola 1 an de cinéma à gagner et le tea-time servi devant l’écran (muffins, apple pies, scones…).

18h00 – Avant-première

L’Homme debout, en présence de trois invités prestigieux : Jacques Gamblin, que vous avez aimé dans Les Enfants du marais, Le Premier Jour du reste de ta vie, Le Nom des gens…, Florence Vignon, la réalisatrice, scénariste césarisée, dont c’est le premier long-métrage, et Thomas Chabrol.

Réservez votre multipass à 13 € pour les deux films à l’Office de Tourisme du Croisic, au cinéma ou sur le site Internet www.cinemalehublot.com.

