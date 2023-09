Festival du Film du Croisic “De la Page à l’Image“ Cinéma Le Hublot 44490 Le croisic Le croisic, 7 octobre 2023, Le croisic.

Le festival du film du Croisic revient pour sa 17e édition avec toujours plus de rencontres, de surprises, de partage et des invités exceptionnels.

Nouveau co-présentateur : Romain Poli : acteur et scénariste, il est aussi fondateur du festival de courts-métrages @1minute2court, partenaire du Festival du Film du Croisic depuis 2 ans !

Film d’ouverture : Cette édition marquera son coup d’envoi avec le film « Complètement cramé ! » de Gilles Legardinier. Adapté de son propre livre, l’écrivain devient réalisateur et réunit un casting prestigieux.

Le film sera présenté en avant-première exceptionnelle en présence d’une partie de l’équipe du film dont le réalisateur et écrivain Gilles Legardinier !

Invité d’honneur : le Festival du Film du Croisic a honneur d’accueillir Guillaume Canet. Acteur et réalisateur, il enchaîne les films depuis plus de 25 ans, de films d’auteur en films populaires, tournant avec les plus grands, et décrochant le César du Meilleur Réalisateur pour son adaptation de « Ne le dis à personne ». D’ailleurs tout premier film primé au Festival du Film du Croisic… en 2006 !

Après François Cluzet en 2021, Isabelle Huppert l’an dernier, Guillaume Canet recevra un Chabrol d’honneur pour l’ensemble de sa carrière lors d’une soirée exceptionnelle !

Philippe Besson, président du jury : l’écrivain et scénariste Philippe Besson sera le président du jury de cette édition.

Plusieurs fois primés, il est l’un des écrivains les plus populaires et les plus lus aujourd’hui. On lui doit de nombreux succès littéraires comme « Son frère », « En l’absence des hommes », « Un garçon d’Italie », « Paris-Briançon », ou encore « Arrête avec tes mensonges », adapté cette année sur grand écran par Oliver Peyon, avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo dans les rôles titres.

Ouverture de la billetterie le vendredi 29 septembre à 10h sur place à l’Office de Tourisme du Croisic (aucune réservation par téléphone) ou sur le site internet du festival https://www.festivaldufilmducroisic.com/.

Nombre de pass limités. Vente dans la limite des places disponibles.

Programme – Festival du Film du Croisic « De la page à l’Image »

Planning des séances – Festival du Film du Croisic « De la page à l’Image »

