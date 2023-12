Film conférence – la Patagonie à la lisière du Monde Cinéma le Gulf Stream 44500 La baule La baule, 10 janvier 2024 13:30, La baule.

Film conférence – la Patagonie à la lisière du Monde Mercredi 10 janvier 2024, 14h30 Cinéma le Gulf Stream 44500 La baule

Au fil du temps, le rapport des hommes à la nature patagonienne a évolué : à l’origine elle demeure un obstacle à contourner pour les navigateurs traçant vers le Pacifique ; trois siècles plus tard elle est considérée comme un immense territoire sauvage à dompter pour les jeunes états argentins et chiliens avant de devenir un lieu de spectacles et d’observations pour les amoureux de la nature.

Ce film, tourné sur des terres intactes de la Patagonie, aborde l’évolution du lien entre l’homme et cette région hors de l’ordinaire.

Présenté par Florent de la Tullaye.

Cinéma le Gulf Stream 44500 La baule Cinéma le Gulf Stream 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 56 59 99 »}, {« type »: « email », « value »: « l.granier@connaissancedumonde.eu »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.connaissancedumonde.eu »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/film-conference-la-patagonie-a-la-lisiere-du-monde-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T14:30:00+01:00 – 2024-01-11T00:30:00+01:00

2024-01-10T14:30:00+01:00 – 2024-01-11T00:30:00+01:00

CINE CONFRENCONTRE