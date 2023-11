Animation de Noël – Ciné goûter pour les enfants Cinéma le Grenette Yssingeaux, 28 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Une séance de ciné-goûter pour les enfants autour du film « Nina et le secret du hérisson »..

2023-12-28 14:30:00 fin : 2023-12-28 . .

Cinéma le Grenette Place de le Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A film-snack session for children based on the film « Nina et le secret du hérisson » (Nina and the Hedgehog’s Secret).

Una sesión de cine-merienda para niños basada en la película « Nina et le secret du hérisson » (Nina y el secreto del erizo).

Eine Filmvorführung mit Snacks für Kinder rund um den Film « Nina und das Geheimnis des Igels ».

Mise à jour le 2023-11-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire