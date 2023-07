Visite guidée du Grand Rex Cinéma Le Grand Rex Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée du Grand Rex 16 et 17 septembre Cinéma Le Grand Rex Sur inscription

Visite grande salle et halls ​

Cinéma Le Grand Rex
1 boulevard Poissonnière
75002 Paris

Le Grand Rex est un véritable temple de 2800 places élevé à la gloire du 7e Art. Sa façade Art-Déco trône sur les Grands Boulevards de Paris depuis 1932, sa voûte étoilée et ses décors baroques et méditerranéens en font un cinéma unique en Europe. C'est un véritable voyage au cœur de la méditerranée ! Son musée, les Étoiles du Rex permet une découverte pluridisciplinaire sur le cinéma et son histoire. Venez découvrir l'univers magique du 7ème Art et les coulisses du plus grand cinéma d'Europe. Images d'archives, décors reconstitués, cabine de projection, ascenseur panoramique transparent derrière le grand écran, effets spéciaux… vous attendent au Grand Rex ! C'est cela la magie du cinéma!

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

Le Grand Rex