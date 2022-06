Cinéma Le Grand Palais: Tea Time avec la Reine d’Angleterre !

2022-06-05 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-05 7.5 EUR Programme:

16H – English Tea Time !

17h15 du film documentaire Elizabeth, regard(s) singulier(s) en VOSTFR Dimanche 5 Juin à 16H – English Tea Time ! Avec Scones, canapés, thé…

Sur inscription avant la veille par mail ou téléphone.

