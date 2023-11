Ciné-Débat : « Les engagés » Cinéma le Grand Palais Cahors, 26 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Projection dans le cadre du Festisol, en collaboration avec la Ligue des Droits de l’Homme de Cahors et ETM46. Discussion après le film avec Amnesty, Acat, Collectif migrants et la Cimade..

2023-11-26 18:30:00 fin : 2023-11-26 . 6 EUR.

Cinéma le Grand Palais Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



Screening as part of Festisol, in collaboration with the Ligue des Droits de l?Homme de Cahors and ETM46. Post-film discussion with Amnesty, Acat, Collectif migrants and Cimade.

Proyección en el marco de Festisol, en colaboración con la Liga de Derechos Humanos de Cahors y ETM46. Debate después de la película con Amnistía, Acat, Collectif migrants y Cimade.

Vorführung im Rahmen von Festisol, in Zusammenarbeit mit der Menschenrechtsliga von Cahors und ETM46. Diskussion nach dem Film mit Amnesty, Acat, Collectif migrants und La Cimade.

