Stage de cinéma d’animation: fabrique ton film Légo Cinéma le Grand Palais Cahors, 30 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Ce stage s’adresse aux enfants âgés de 8 à 12 ans et dure une semaine.

Encadré par des étudiant(e)s de DNMADE animation de l’ensemble scolaire Saint-Etienne Cahors, explore différentes techniques de stop motion et créé un film de A à Z

Inscription obligatoire. Nombre de places limité.

Prends ton pique-nique.

2023-10-30 13:30:00 fin : 2023-11-03 16:30:00. 50 EUR.

Cinéma le Grand Palais Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



This week-long course is designed for children aged 8 to 12.

Supervised by DNMADE animation students from the Saint-Etienne Cahors school complex, explore different stop-motion techniques and create a film from A to Z

Registration required. Places limited.

Take your picnic

Este curso de una semana está dirigido a niños de 8 a 12 años.

Supervisados por estudiantes de animación de la DNMADE del complejo escolar de Saint-Etienne Cahors, explorarán diferentes técnicas de stop motion y crearán una película de la A a la Z

Inscripción obligatoria. Plazas limitadas.

Llévate tu picnic

Dieses Praktikum richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und dauert eine Woche.

Betreut von Schülerinnen und Schülern des DNMADE Animation des Schulkomplexes Saint-Etienne Cahors, erkundet ihr verschiedene Stop-Motion-Techniken und erstellt einen Film von A bis Z

Eine Anmeldung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Nimm dein Picknick mit

