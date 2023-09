Ciné-Débat : « Nezouh » Cinéma le Grand Palais Cahors, 20 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Au cœur du conflit syrien, Zeina, 14 ans, et ses parents sont parmi les derniers à encore vivre dans leur quartier assiégé de Damas. Lorsqu’un missile fait un trou béant dans leur maison, Zeina découvre une fenêtre qui ouvre sur un monde de possibilités inimaginables. Elle aime dormir à la belle étoile et se lie d’amitié avec Amer, un voisin de son âge. Quand la violence des combats s’intensifie, Zeina et ses parents sont poussés à partir, mais son père est déterminé à rester dans leur maison. Il refuse d’être un réfugié. Confrontées à un dilemme de vie ou de mort, Zeina et sa mère doivent prendre une décision..

2023-10-20 18:15:00 fin : 2023-10-20 . 6 EUR.

Cinéma le Grand Palais Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



In the midst of the Syrian conflict, 14-year-old Zeina and her parents are among the last people still living in their besieged Damascus neighborhood. When a missile blows a gaping hole in their house, Zeina discovers a window that opens onto a world of unimaginable possibilities. She loves sleeping under the stars and befriends Amer, a neighbor her own age. When the violence of the fighting intensifies, Zeina and her parents are forced to leave, but her father is determined to stay in their home. He refuses to be a refugee. Faced with a life-or-death dilemma, Zeina and her mother must make a decision.

En el corazón del conflicto sirio, Zeina, de 14 años, y sus padres son de las últimas personas que siguen viviendo en su asediado barrio de Damasco. Cuando un misil abre un enorme agujero en su casa, Zeina descubre una ventana que se abre a un mundo de posibilidades inimaginables. Le encanta dormir bajo las estrellas y se hace amiga de Amer, un vecino de su edad. Cuando la violencia de los combates se intensifica, Zeina y sus padres se ven obligados a marcharse, pero su padre está decidido a quedarse en su casa. Se niega a ser un refugiado. Enfrentadas a un dilema de vida o muerte, Zeina y su madre tienen que tomar una decisión.

Inmitten des Syrienkonflikts gehören die 14-jährige Zeina und ihre Eltern zu den letzten, die noch in ihrem belagerten Viertel in Damaskus leben. Als eine Rakete ein Loch in ihr Haus schlägt, entdeckt Zeina ein Fenster, das in eine Welt voller unvorstellbarer Möglichkeiten führt. Sie schläft gerne unter freiem Himmel und freundet sich mit Amer, einem gleichaltrigen Nachbarn, an. Als die Gewalt der Kämpfe zunimmt, werden Zeina und ihre Eltern dazu gedrängt, das Land zu verlassen, doch ihr Vater ist entschlossen, in ihrem Haus zu bleiben. Er lehnt es ab, ein Flüchtling zu sein. Mit einem Dilemma über Leben und Tod konfrontiert, müssen Zeina und ihre Mutter eine Entscheidung treffen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot