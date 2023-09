Projection unique au Grand Palais: « Cahors Express, la légende du diable » Cinéma le Grand Palais Cahors, 13 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

C’est le grand retour de Cahors express et cette année l’aventure de 10 binômes sera rythmée par la mythique légende du Diable qui hante la ville de Cahors depuis des siècles. Dans Cahors Express vous partirez à la rencontre de notre magnifique territoire lotois, qui ,une fois de plus, a accueilli cette incroyable course. Entre émotions, dépassement de soi et l’énigmatique légende du Diable, cette aventure n’en n’a pas fini de vous donner des frissons…

Réservation sur https://www.cinelegrandpalais.fr/.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Cinéma le Grand Palais Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



Cahors Express is back, and this year, the adventure of 10 pairs will be punctuated by the mythical legend of the Devil, who has haunted the town of Cahors for centuries. In Cahors Express, you’ll discover our magnificent Lot region, which has once again played host to this incredible race. With its mix of emotions, challenges and the enigmatic legend of the Devil, this adventure is sure to send shivers down your spine?

Reservations at https://www.cinelegrandpalais.fr/

Vuelve Cahors Express, y este año la aventura de 10 parejas estará salpicada por la mítica leyenda del Diablo, que persigue a la ciudad de Cahors desde hace siglos. En Cahors Express, partirá a descubrir nuestra magnífica región del Lot, que una vez más ha acogido esta increíble carrera. Con su mezcla de emociones, desafíos y la enigmática leyenda del Diablo, esta aventura le provocará escalofríos..

Las reservas pueden realizarse en https://www.cinelegrandpalais.fr/

Cahors Express ist wieder da und dieses Jahr wird das Abenteuer der 10 Paare von der mythischen Legende des Teufels bestimmt, der seit Jahrhunderten in der Stadt Cahors herumspukt. In Cahors Express werden Sie die wunderschöne Region Lotois kennenlernen, die wieder einmal Austragungsort dieses unglaublichen Rennens ist. Zwischen Emotionen, Selbstüberwindung und der rätselhaften Legende des Teufels wird Ihnen dieses Abenteuer immer wieder einen Schauer über den Rücken jagen

Buchung unter https://www.cinelegrandpalais.fr/

