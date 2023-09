Festival Psynéclub 2023 Cinéma le Grand Palais Cahors, 9 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le PsynéClub est fier de présenter une expérience cinématographique unique qui explorera les thèmes de la santé mentale, pour mieux les comprendre, à travers des histoires inspirantes.. Il s’inscrit dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale SISM 2023. Nous vous proposons une expérience qui comprend également des ateliers et des tables rondes pour discuter de sujets importants liés à la santé mentale.

Des sujets tels que la stigmatisation, l’écoanxiété, la parentalité ou le vieillissement seront abordés. Rejoignez-nous et soutenez-nous pour une expérience qui vous laissera avec un sentiment d’espoir et de compréhension.

Le Psynéclub est un festival qui ne doit pas être manqué !.

2023-10-09 fin : 2023-10-22 . 6 EUR.

Cinéma le Grand Palais Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



PsynéClub is proud to present a unique cinematic experience that will explore the themes of mental health, in order to better understand them, through inspiring stories. It is part of the Semaines d?information sur la santé mentale SISM 2023. We offer an experience that also includes workshops and roundtables to discuss important topics related to mental health.

Topics such as stigma, ecoanxiety, parenting and aging will be addressed. Join us and support us for an experience that will leave you with a sense of hope and understanding.

Psynéclub is a festival not to be missed!

PsynéClub se enorgullece de presentar una experiencia cinematográfica única que explorará los temas de la salud mental, para comprenderlos mejor, a través de historias inspiradoras. Forma parte de las Semanas de Información sobre Salud Mental SISM 2023. Le ofrecemos una experiencia que también incluye talleres y mesas redondas para debatir temas importantes relacionados con la salud mental.

Se abordarán temas como el estigma, la ansiedad ecológica, la paternidad y el envejecimiento. Únase a nosotros y apóyenos en una experiencia que le dejará una sensación de esperanza y comprensión.

Psynéclub es un festival que no debe perderse

Der PsynéClub ist stolz darauf, ein einzigartiges Filmerlebnis zu präsentieren, das die Themen der psychischen Gesundheit erforschen wird, um sie durch inspirierende Geschichten besser zu verstehen. Es findet im Rahmen der Informationswochen zur psychischen Gesundheit SISM 2023 statt. Wir bieten Ihnen ein Erlebnis, das auch Workshops und Diskussionsrunden umfasst, in denen wichtige Themen im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit besprochen werden.

Es werden Themen wie Stigmatisierung, Öko-Angst, Elternschaft oder Altern angesprochen. Schließen Sie sich uns an und unterstützen Sie uns bei einer Erfahrung, die Sie mit einem Gefühl der Hoffnung und des Verständnisses zurücklassen wird.

Der Psynéclub ist ein Festival, das Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot