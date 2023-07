Ciné-rencontre Cinéma le Grand Palais Cahors, 28 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le 28 juillet 2023, ciné-rencontre avec Céline Charlier, réalisatrice du film « Libres…? ».

C’est un film choral avec des filles, des garçons et des idées qui cheminent, se croisent, se relient, se télescopent.

La projection sera suivie d’une discussion-débat autour du film avec la réalisatrice..

2023-07-28 18:30:00 fin : 2023-07-28 . 6 EUR.

Cinéma le Grand Palais

Cahors 46000 Lot Occitanie



On July 28, 2023, ciné-rencontre with Céline Charlier, director of the film « Libres…? ».

It’s a choral film about girls, boys and ideas that cross paths, connect and telescope.

The screening will be followed by a discussion-debate on the film with the director.

El 28 de julio de 2023, ciné-rencontre con Céline Charlier, directora de la película « Libres…?

Se trata de una película coral sobre chicas, chicos e ideas que se cruzan, conectan y chocan.

La proyección irá seguida de un debate sobre la película con la directora.

Am 28. Juli 2023 findet ein Filmgespräch mit Céline Charlier, der Regisseurin des Films « Libres…? », statt.

Es handelt sich um einen Chorfilm mit Mädchen, Jungen und Ideen, die ihren Weg gehen, sich kreuzen, sich verbinden, sich teleskopieren.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit der Regisseurin über den Film statt.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cahors – Vallée du Lot