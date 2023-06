Mon petit cinéma: film et atelier pour les petits Cinéma le Grand Palais Cahors, 4 juin 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Après le film « La naissance des oasis », décore ton serpent en bois selon tes envies et repars avec ta création et un autre petit cadeau !

A partir de 3 ans.

Inscription obligatoire..

2023-06-04 à 16:15:00 ; fin : 2023-06-04 17:25:00. 4.5 EUR.

Cinéma le Grand Palais

Cahors 46000 Lot Occitanie



After the film « La naissance des oasis », decorate your wooden snake to your heart’s content and leave with your creation and another little gift!

Ages 3 and up.

Registration required.

Después de la película « El nacimiento de los oasis », decore su serpiente de madera como desee y váyase con su creación y otro regalito

A partir de 3 años.

Inscripción obligatoria.

Nach dem Film « Die Geburt der Oasen » kannst du deine Holzschlange nach deinen Wünschen dekorieren und mit deiner Kreation und einem weiteren kleinen Geschenk nach Hause gehen!

Ab 3 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Cahors – Vallée du Lot