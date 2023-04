Festival Cinélatino : Mon Pays Imaginaire et Apenas el sol Cinéma Le Grand Palais, 1 avril 2023, Cahors.

Un festival engagé !

Voilà sans doute ce qui marque cette dix-septième édition du festival Cinélatino à Cahors ; voilà aussi ce qui caractérise un cinéma continental qui ne se contente pas d’être un œil observateur de la société qui l’entoure mais s’impose comme un acteur de celle-ci. Tous ces films montrent, clament, dénoncent, acclament, puisant aux richesses de l’art de la caméra pour peser de toutes leurs images !

Deux grandes tendances dominent une programmation largement nourrie de la vitalité, de la prodigalité des cinémas chilien et colombien. Celle, d’abord, du questionnement constant des promesses démocratiques et politiques, en regard des démons du passé et des enjeux populaires. Et puis il y a celle, souvent un crève-cœur, qui crie contre l’impossibilité faite à la jeunesse, de vivre, d’avancer, de changer, dans un monde empégué de misère, de dévoiement ou d’impuissance.

Un cinéma de combat qui fera écho à notre actualité française, riche en revendications !.

2023-04-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-01 . 7.5 EUR.

Cinéma Le Grand Palais Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



A committed festival!

This is undoubtedly what marks this seventeenth edition of the Cinélatino festival in Cahors; this is also what characterizes a continental cinema that is not content to be an observer of the society that surrounds it but imposes itself as an actor of it. All these films show, claim, denounce, acclaim, drawing on the riches of the art of the camera to weigh all their images!

Two major trends dominate the program, which is largely nourished by the vitality and prodigality of Chilean and Colombian cinema. The first is the constant questioning of democratic and political promises, with regard to the demons of the past and popular issues. And then there is the one, often heartbreaking, that cries out against the impossibility for youth to live, to move forward, to change, in a world full of misery, deviation and impotence.

A cinema of combat that will echo our French current events, rich in claims!

¡Un festival comprometido!

Esto es sin duda lo que marca esta decimoséptima edición del festival Cinélatino de Cahors; esto es también lo que caracteriza a un cine continental que no se contenta con ser observador de la sociedad que le rodea, sino que es actor en ella. Todas estas películas muestran, reivindican, denuncian, aclaman, recurriendo a la riqueza del arte de la cámara para dejar su huella con todas sus imágenes

Dos grandes tendencias dominan el programa, que se inspira en gran medida en la vitalidad y prodigalidad del cine chileno y colombiano. En primer lugar, el cuestionamiento constante de las promesas democráticas y políticas, en relación con los demonios del pasado y las cuestiones populares. Y luego está la que, a menudo desgarradora, clama contra la imposibilidad para los jóvenes de vivir, de avanzar, de cambiar, en un mundo lleno de miseria, desviación o impotencia.

Una película de lucha que se hace eco de nuestra situación francesa actual, ¡rica en reivindicaciones!

Ein engagiertes Festival!

Ausgabe des Festivals Cinélatino in Cahors. Es ist auch das, was ein kontinentales Kino auszeichnet, das sich nicht damit begnügt, die Gesellschaft um sich herum zu beobachten, sondern sich als Akteur in dieser Gesellschaft durchsetzt. Alle diese Filme zeigen, verkünden, denunzieren, jubeln und schöpfen aus dem Reichtum der Kamerakunst, um mit all ihren Bildern Gewicht zu haben!

Zwei große Tendenzen dominieren das Programm, das weitgehend von der Vitalität und dem Reichtum des chilenischen und kolumbianischen Kinos geprägt ist. Zunächst einmal die ständige Hinterfragung der demokratischen und politischen Versprechen angesichts der Dämonen der Vergangenheit und der Herausforderungen des Volkes. Und dann ist da noch der oftmals herzzerreißende Aufschrei gegen die Unmöglichkeit der Jugend, zu leben, voranzukommen und sich zu verändern, in einer Welt voller Elend, Verirrung und Ohnmacht.

Ein Kampfkino, das die aktuelle Situation in Frankreich widerspiegelt, die voller Forderungen ist!

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Cahors – Vallée du Lot