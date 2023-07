Festival de danse Traces Contemporaines : au cinéma le Grand Palais ! Cinéma le Grand Palais Cahors, 12 septembre 2022, Cahors.

EN CORPS

LUNDI 12 SEPTEMBRE > 18H3O – FILM / CÉDRIC KLAPISCH > 1 H 57 / 2O22 (FRANCE)

Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…

ALLONS ENFANTS

MARDI 13 SEPTEMBRE > 18H3O – DOCUMENTAIRE / THIERRY DEMAIZIÈRE ET ALBAN TEURLAI > 1 H 5O / 2O22 (FRANCE)

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse hip-hop. « Allons enfants » est l’histoire de cette expérience unique en France.

DANSER L’ESPOIR

MERCREDI 14 SEPTEMBRE > 18H3O – PORTRAIT DE GERMAINE ACOGNY / DOCUMENTAIRE > VALI FUGULIN > 43 MINUTES / 2O16 (CANADA)

Germaine Acogny a mis au monde la danse contemporaine africaine. Elle revient sur les étapes qui ont marqué sa vie de chorégraphe, son travail avec Maurice Béjart et, surtout, son travail à l’École des Sables au Sénégal.

> PROJECTION EN PRÉSENCE DE GERMAINE ACOGNY – LA RECETTE DES ENTRÉES SERA REVERSÉE À LA FONDATION DE L’ÉCOLE DES SABLES

BENJAMIN MILLEPIED RELÈVE : HISTOIRE D’UNE CRÉATION

MERCREDI 14 SEPTEMBRE > 14H15 – DOCUMENTAIRE / THIERRY DEMAIZIÈRE ET ALBAN TEURLAI > 2 H / 2O16 (FRANCE)

Avec sa culture américaine, sa jeunesse, sa notoriété et son sens de la communication, Benjamin Millepied est en passe de bousculer, contrarier et dépoussiérer, cette vieille et prestigieuse institution qu’est l’Opéra National de Paris..

IN BODY

MONDAY 12 SEPTEMBER > 18H3O – FILM / CÉDRIC KLAPISCH > 1 H 57 / 2O22 (FRANCE)

Elise, 26, is a great classical dancer. She is injured during a performance and learns that she will no longer be able to dance. Her life is turned upside down and she has to learn how to repair herself..

LET’S GO CHILDREN

TUESDAY 13 SEPTEMBER > 18H3O – DOCUMENTARY / THIERRY DEMAIZIÈRE AND ALBAN TEURLAI > 1 H 5O / 2O22 (FRANCE)

In the heart of the capital, a high school tries a crazy bet: to integrate students from working-class neighborhoods and break the spiral of academic failure through hip-hop dance. « Allons enfants » is the story of this unique experience in France.

DANCING FOR HOPE

WEDNESDAY 14 SEPTEMBER > 18H3O – PORTRAIT OF GERMAINE ACOGNY / DOCUMENTARY > VALI FUGULIN > 43 MINUTES / 2O16 (CANADA)

Germaine Acogny brought contemporary African dance into the world. She looks back on the stages that marked her life as a choreographer, her work with Maurice Béjart and, above all, her work at the École des Sables in Senegal

> SCREENING IN THE PRESENCE OF GERMAINE ACOGNY – PROCEEDS FROM THE TICKETS WILL BE DONATED TO THE ÉCOLE DES SABLES FOUNDATION

BENJAMIN MILLEPIED RELÈVE : HISTORY OF A CREATION

WEDNESDAY SEPTEMBER 14 > 2:15 PM – DOCUMENTARY / THIERRY DEMAIZIÈRE AND ALBAN TEURLAI > 2 H / 2O16 (FRANCE)

With his American culture, his youth, his notoriety and his sense of communication, Benjamin Millepied is on the verge of shaking up, upsetting and dusting off this old and prestigious institution that is the Opéra National de Paris.

EN EL CUERPO

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE > 18H3O – PELÍCULA / CÉDRIC KLAPISCH > 1 H 57 / 2O22 (FRANCIA)

Elise, de 26 años, es una gran bailarina clásica. Se lesiona durante una actuación y se entera de que ya no podrá bailar. Su vida da un vuelco y tiene que aprender a repararse a sí misma..

VAMOS NIÑOS

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE > 18H3O – DOCUMENTAL / THIERRY DEMAIZIÈRE Y ALBAN TEURLAI > 1 H 5O / 2O22 (FRANCIA)

En el corazón de la capital, un instituto intenta una apuesta descabellada: integrar a los alumnos de los barrios obreros y romper la espiral del fracaso escolar a través del baile hip-hop. « Allons enfants » es la historia de esta experiencia única en Francia.

BAILANDO POR LA ESPERANZA

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE > 18H3O – PORTRAIT DE GERMAINE ACOGNY / DOCUMENTAL > VALI FUGULIN > 43 MINUTOS / 2O16 (CANADA)

Germaine Acogny trajo al mundo la danza africana contemporánea. Repasa las etapas que marcaron su vida como coreógrafa, su trabajo con Maurice Béjart y, sobre todo, su labor en la École des Sables de Senegal

> PROYECCIÓN EN PRESENCIA DE GERMAINE ACOGNY – LA RECAUDACIÓN DE LAS ENTRADAS SE DESTINARÁ A LA FUNDACIÓN ÉCOLE DES SABLES

BENJAMIN MILLEPIED RELÈVE : HISTOIRE D’UNE CRÉATION

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE > 14.15 H – DOCUMENTAL / THIERRY DEMAIZIÈRE Y ALBAN TEURLAI > 2 H / 2O16 (FRANCIA)

Con su cultura americana, su juventud, su notoriedad y su sentido de la comunicación, Benjamin Millepied está en proceso de sacudir, trastornar y desempolvar esta vieja y prestigiosa institución que es la Ópera Nacional de París.

IN KÖRPER

MONTAG, 12. SEPTEMBER > 18H3O – FILM / CÉDRIC KLAPISCH > 1 H 57 / 2O22 (FRANKREICH)

Die 26-jährige Élise ist eine großartige Balletttänzerin. Sie verletzt sich während einer Aufführung und erfährt, dass sie nicht mehr tanzen kann. Von da an wird ihr Leben auf den Kopf gestellt, und Elise muss lernen, sich selbst zu reparieren..

ALLONS KINDER

DIENSTAG, 13. SEPTEMBER > 18H3O – DOKUMENTARFILM / THIERRY DEMAIZIÈRE UND ALBAN TEURLAI > 1 H 5O / 2O22 (FRANKREICH)

Im Herzen der Hauptstadt versucht ein Gymnasium eine verrückte Wette: Schüler aus den Arbeitervierteln zu integrieren und die Spirale des Schulversagens mithilfe des Hip-Hop-Tanzes zu durchbrechen. « Allons enfants » ist die Geschichte dieses in Frankreich einzigartigen Experiments.

HOFFNUNG TANZEN

MITTWOCH, 14. SEPTEMBER > 18H3O – PORTRÄT VON GERMAINE ACOGNY / DOKUMENTARFILM > VALI FUGULIN > 43 MINUTEN / 2O16 (KANADA)

Germaine Acogny hat den zeitgenössischen afrikanischen Tanz in die Welt gebracht. Sie blickt auf die Etappen zurück, die ihr Leben als Choreografin, ihre Arbeit mit Maurice Béjart und vor allem ihre Arbeit an der École des Sables im Senegal geprägt haben

> VORFÜHRUNG IN ANWESENHEIT VON GERMAINE ACOGNY – DIE EINNAHMEN AUS DEN EINTRITTEN GEHEN AN DIE STIFTUNG DER ÉCOLE DES SABLES

BENJAMIN MILLEPIED ABLÖSUNG: GESCHICHTE EINER KREATION

MITTWOCH, 14. SEPTEMBER > 14.15 UHR – DOKUMENTARFILM / THIERRY DEMAIZIÈRE UND ALBAN TEURLAI > 2 H / 2O16 (FRANKREICH)

Mit seiner amerikanischen Kultur, seiner Jugend, seinem Bekanntheitsgrad und seinem Sinn für Kommunikation ist Benjamin Millepied auf dem besten Weg, diese alte und prestigeträchtige Institution, die Opéra National de Paris, aufzumischen, zu verärgern und zu entstauben.

