Atelier Bruitage 1 et 6 août Cinema Le Grand Palais Cahors Atelier réserve aux jeunes des centres sociaux de Terre Rouge

Atelier Bruitage avec un professionnel des métiers du son, jeune diplomé Louis Lumière. Cet atelier permet aux jeunes de découvrir les métiers du son et de la post-production, peu connus du grand public, grâce à un atelier ludique et accessible à tous.

Visite des cabines de projection du cinéma.

Visionnage d’un court-métrage en salle de cinéma.

Ces deux ateliers sont organisés en lien avec les centres sociaux du quartier prioritaire Terre Rouge.

Cinema Le Grand Palais Cahors place bessieres Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 30 17 74 https://www.cinelegrandpalais.fr/ Complexe de sept salles, à la fois moderne et convivial, Le Grand Palais est avant tout un cinéma de proximité : situé en plein centre-ville, proche de ses spectateurs, classé art et essai et tenu par une équipe amoureuse de 7e art, c’est un lieu familial, agréable, avec une programmation pour tous les goûts. Le nom du cinéma fait référence à un ancien établissement bien connu des plus âgés : Le Palais, premier cinéma de la ville.

Les salles obscures ont bien évolué depuis, et vous pouvez retrouver au Grand Palais tout le confort moderne des cinémas d’aujourd’hui : 1050 places, accessibilité PMR pour toutes les salles, climatisation, projecteurs laser 2K et 4K, son 7.1 et Dolby Atmos, 3D, salle premium, espace confiserie, restauration…

Nous oeuvrons pour vous proposer une programmation variée, pour tous, à la fois grand public et exigeante, en témoigne nos 3 labels : Recherche et Découverte, Jeune Public et Patrimoine et Répertoire.

De nombreux événements sont organisés dans nos murs : ciné-débats avec invités, rencontres avec réalisateurs.rices, journées à thème, ateliers pour les enfants, ciné-goûters, soirées ciné-classic, diffusion d’opéras, ballets et pièces de théâtre, de conférences et spectacles en direct… Le Grand Palais est situé Place Bessières à Cahors, en haut du Boulevard Gambetta. De nombreux parkings, gratuits et payants, sont à proximité, dans le centre-ville. Toutes nos salles sont accessibles aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T14:00:00+02:00 – 2023-08-01T16:00:00+02:00

2023-08-06T14:00:00+02:00 – 2023-08-06T16:00:00+02:00

ciné le grand palais