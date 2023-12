SOIRÉE WONKA Cinéma Le Grand Large Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime SOIRÉE WONKA Cinéma Le Grand Large Fécamp, 13 décembre 2023, Fécamp. Fécamp Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 20:00:00

fin : 2023-12-13 Pour la sortie officielle de Wonka, le cinéma Grand Large organise une soirée avec quiz. De nombreux lots sont à gagner. Apres Charlie et la chocolaterie, découvrez l’enfance de Willy Wonka !.

Cinéma Le Grand Large Place Bellet

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

