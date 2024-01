Ciné-Rencontre Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer, mardi 16 janvier 2024.

Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2024-01-16 20:00:00

fin : 2024-01-16

DANS LA PEAU D’UN VÉGAN

Documentaire de Mathurin Peschet

De plus en plus influents, les militants de la cause animale œuvrent pour que l’humanité cesse d’exploiter les animaux. De mon côté, je suis depuis toujours omnivore. Mais depuis quelque temps une question me taraude : pourquoi continuer à tuer des animaux si on peut faire autrement ? Pour mieux comprendre, je me lance un défi : être végan pendant 100 jours !

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur et d’une dégustation végane

Cinéma Le Grand Bleu Rue jean Monnet

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne



