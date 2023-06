19ème Festival des Nouveaux Cinémas [PROGRAMME 3] Cinéma Le Grand Action (Paris 5è) Paris, 17 juin 2023, Paris.

19ème Festival des Nouveaux Cinémas [PROGRAMME 3] Samedi 17 juin, 20h30 Cinéma Le Grand Action (Paris 5è) Entrée gratuite, réservation conseillée

À l’heure où le numérique permet à chacun de faire son cinéma, la 19ème édition du Festival des Nouveaux Cinémas, Festival International des Cinémas Numériques, a pour vocation de montrer l’effervescence créative d’un cinéma curieux et insolite.

Du 11 au 17 juin 2023, le Festival propose gratuitement à tous de découvrir un panorama de la création cinématographique numérique à travers une programmation inventive et audacieuse de courts-métrages venus du monde entier.

Cette année, le Festival se déroulera entièrement en présentiel. Et c’est toujours gratuit !!

Programme 3 – Projection et rencontre avec les équipes des films :

In Festa de Hélène GIUDICELLI 17’

In between the lines de Juan PAULIN LARA 9’23

L’arbre à singes de Boris DIEVAL 19’58

The Delay de Mattia Napoli 14’

Hors des rails de Adeline PRUNIER 2’20

Mille heure de Manon MONEUSE et Léo DESCHÊNES 15’

Samedi 17 juin 2023 à 20H30, Cinéma Le Grand Action

5 rue des Ecoles 75005 Paris

Métro Cardinal Lemoine ou Jussieu

Entrée gratuite, réservation conseillée !

Info & réservation

Cinéma Le Grand Action (Paris 5è) 5, rue des Ecoles, 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T22:30:00+02:00

