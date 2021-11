Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme Cinéma Le Foyer : Programme du 1er au 19 décembre Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise Catégories d’évènement: Besse-et-Saint-Anastaise

Puy-de-Dôme

Cinéma Le Foyer : Programme du 1er au 19 décembre Besse-et-Saint-Anastaise, 1 décembre 2021, Besse-et-Saint-Anastaise. Cinéma Le Foyer : Programme du 1er au 19 décembre Place de l’Eglise Ciné Besse Besse-et-Saint-Anastaise

2021-12-01 – 2021-12-19 Place de l’Eglise Ciné Besse

Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme Besse-et-Saint-Anastaise EUR Tous les films au Cinéma Le Foyer à Besse. cinema@mairiedebesse.fr +33 4 73 79 52 84 Place de l’Eglise Ciné Besse Besse-et-Saint-Anastaise

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office de Tourisme du Massif du Sancy

Détails Catégories d’évènement: Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme Autres Lieu Besse-et-Saint-Anastaise Adresse Place de l'Eglise Ciné Besse Ville Besse-et-Saint-Anastaise lieuville Place de l'Eglise Ciné Besse Besse-et-Saint-Anastaise