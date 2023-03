CinéChange Cinéma le Festival Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

CinéChange Cinéma le Festival, 16 mars 2023, Bègles. CinéChange 16 et 19 mars Cinéma le Festival Tarif 5 euros Les banshees d’Inisherin de Martin McDonagh Sur Inisherin – une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande – deux compères de toujours, Pádraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Pádraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Pádraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.

Durée 1 h 54 Séance avec discussion : jeudi 16 mars à 20 h 15

Séance seule : dimanche 19 mars à 18 h 30

Cinéma le Festival Cinéma le Festival 151, boulevard Albert 1er 33130 Bègles 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.49.95.94 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-begles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:15:00+01:00 – 2023-03-16T22:30:00+01:00

2023-03-19T18:30:00+01:00 – 2023-03-19T20:30:00+01:00 film débat Les banshees d’Inisherin

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Cinéma le Festival Adresse 151, boulevard Albert 1er 33130 Ville Bègles Departement Gironde Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Cinéma le Festival Bègles

Cinéma le Festival Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

CinéChange Cinéma le Festival 2023-03-16 was last modified: by CinéChange Cinéma le Festival Cinéma le Festival 16 mars 2023 Bègles Cinéma le Festival Bègles

Bègles Gironde