Projection et débat autour du film documentaire Woman Cinéma le Festival Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Projection et débat autour du film documentaire Woman Cinéma le Festival, 7 mars 2023, Bègles. Projection et débat autour du film documentaire Woman Mardi 7 mars, 18h00 Cinéma le Festival

Gratuit sur inscription

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le film documentaire d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, WOMAN est projeté au Cinéma le Festival. handicap moteur mi Cinéma le Festival 151, boulevard Albert 1er 33130 Bègles 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes à travers 50 pays différents. Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde et aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité.

À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant.

Un buffet gratuit préparé par les cuisinières du Bistrot solidaire de l’Estey, vous sera proposé, l’occasion de découvrir la cuisine du monde et déchanger ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T18:00:00+01:00

2023-03-07T22:00:00+01:00 Yann Arthus Bertrand

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Cinéma le Festival Adresse 151, boulevard Albert 1er 33130 Ville Bègles Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Cinéma le Festival Bègles Departement Gironde

Cinéma le Festival Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Projection et débat autour du film documentaire Woman Cinéma le Festival 2023-03-07 was last modified: by Projection et débat autour du film documentaire Woman Cinéma le Festival Cinéma le Festival 7 mars 2023 Bègles Cinéma le Festival Bègles

Bègles Gironde