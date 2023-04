Cinéfamille spécial « Miracles Cinéma le Fellini Villefontaine Catégories d’Évènement: Isère

Cinéfamille spécial « Miracles Cinéma le Fellini, 28 avril 2023, Villefontaine. Cinéfamille spécial « Miracles Vendredi 28 avril, 20h00 Cinéma le Fellini 6€ adhérents AFC, 7.2€ autres, 5.5€ – de 14 ans, 1€ Pass Région Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Ce film documentaire nous entraine sur les traces de la relique la plus analysée au monde, le suaire de Turin, sur une image toujours inexpliquée d’une femme enceinte qui s’est imprimée sur une tunique en fibre végétale du XVI siècle ainsi que sur des écrits uniques dans l’histoire de l’humanité et qui défient tous les records de la littérature mondiale.

Après la diffusion du film, nous aurons la joie d’accueillir Pierre Barnérias le réalisateur, Sébastien Cataldo spécialiste du linceul de Turin, qui était venu nous présenter le linceul de Turin à deux reprises, et le père Pascal Nègre, prêtre du diocèse de Paris, ayant étudié la représentation de la Vierge de Guadalupe. Un procédé inédit encore pour notre association nous présentera les trois personnes à l’écran pour un débat en direct auquel les spectateurs pourront participer. Cinéma le Fellini Rue Auguste et Louis Lumière 38090 Villefontaine Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://afcbd38.wixsite.com/afcbd38/events/cinefamille-miracles »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T22:30:00+02:00

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T22:30:00+02:00 #SaintSuaire #NDGuadalupe #MariaValtorta TProd

