Projection du Film » We have a dream » Cinéma le Félix Labouheyre, dimanche 21 janvier 2024.

Labouheyre Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21

Projection du Film » We Have a dream » – 16h00 – Cinéma le Félix suivi d’un débat sur la thématique de l’inclusion, avec Julien Fernandez du Pôle Ressource Inclusion ‘Jeunesse en Plein Air).

Chaque année le cinéma Le Félix collabore avec la médiathèque pour les nuits de la lecture.

Projection du Film » We Have a dream » – 16h00 – Cinéma le Félix suivi d’un débat sur la thématique de l’inclusion, avec Julien Fernandez du Pôle Ressource Inclusion ‘Jeunesse en Plein Air).

Chaque année le cinéma Le Félix collabore avec la médiathèque pour les nuits de la lecture. En 2024, le thème de cet évènement national est « Le Corps ». Nous avons choisi de diffuser le documentaire « We have a dream » de Pascal Plisson qui présente six enfants dans différents pays du monde qui malgré leurs différents handicaps poursuivent leurs rêves.

.

Cinéma le Félix Place de la Mairie

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Cœur Haute Lande