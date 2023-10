La fête du cinéma d’animation : Projection film et jeux vidéo ! Cinéma Le Félix Labouheyre, 14 octobre 2023, Labouheyre.

Labouheyre,Landes

Le manga Slam Dunk est sorti en dans les années 90, l’animé adapté de ce dernier est sorti peu après. Dans un contexte où le jeu vidéo est en pleine expansion, on retrouve plusieurs mangas qui sont adaptés en jeu vidéo. Un lien étroit se créé entre ces deux univers: les graphismes, les thématiques, peuvent souvent se rejoindre entre les jeux vidéos et les mangas. L’animation jeu vidéo mettra en avant le jeu multi-joueurs Windjammers, sorti en même temps que The Slam Dunk, l’animé adapté des années 90. Il s’agit d’un des premiers jeux de sport sorti sur la Néo Géo, accompagné de graphisme et d’un gameplay de qualité pour l’époque.

Quels sont les liens qui unissent les origines de The First Slam Dunk et des jeux comme Windjammers ?

Ses liens existent-ils encore, comment ont-ils évolués ?

Pour le savoir, rendez-vous le 14 Octobre au cinéma Le Félix.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 21:00:00. EUR.

Cinéma Le Félix rue de l’hotel de ville

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Slam Dunk manga came out in the 90s, and the anime adapted from it was released shortly afterwards. In a context where video games are booming, several mangas have been adapted into video games. A close link has been created between these two universes: graphics and themes can often be similar between video games and manga. The video game animation will feature the multiplayer game Windjammers, released at the same time as The Slam Dunk, the anime adapted from the 90s. This was one of the first sports games to be released on the Neo Géo, with graphics and gameplay that were top-notch for the time.

What links are there between the origins of The First Slam Dunk and games like Windjammers?

Do these links still exist, and how have they evolved?

Find out on October 14 at Le Félix cinema

El manga Slam Dunk salió en los años 90, y el anime adaptado del mismo se estrenó poco después. En un momento en que los videojuegos están en auge, varios mangas han sido adaptados a los videojuegos. Se está forjando un estrecho vínculo entre estos dos mundos: los gráficos y los temas pueden encontrarse a menudo tanto en los videojuegos como en el manga. La animación del videojuego contará con el juego multijugador Windjammers, lanzado al mismo tiempo que The Slam Dunk, el anime adaptado de los años noventa. Se trata de uno de los primeros juegos deportivos lanzados en Neo Géo, con unos gráficos y una jugabilidad de primera categoría para la época.

¿Qué vínculos existen entre los orígenes de The First Slam Dunk y juegos como Windjammers?

¿Siguen existiendo y cómo han evolucionado?

Descúbralo el 14 de octubre en el cine Félix

Der Manga Slam Dunk erschien in den 90er Jahren, der darauf basierende Anime kam kurz darauf heraus. In einem Kontext, in dem Videospiele immer mehr an Bedeutung gewinnen, gibt es mehrere Mangas, die für Videospiele adaptiert wurden. Es besteht eine enge Verbindung zwischen diesen beiden Welten: Grafiken und Themen können sich oftmals zwischen Videospielen und Mangas überschneiden. In der Videospielanimation wird das Multiplayerspiel Windjammers vorgestellt, das zur gleichen Zeit wie die Anime-Adaption The Slam Dunk aus den 90er Jahren erschien. Es handelt sich um eines der ersten Sportspiele, die auf Neo Geo veröffentlicht wurden, begleitet von für die damalige Zeit hochwertigen Grafiken und Gameplay.

Welche Verbindungen bestehen zwischen den Ursprüngen von The First Slam Dunk und Spielen wie Windjammers?

Bestehen diese Verbindungen noch, wie haben sie sich entwickelt?

Um das herauszufinden, treffen Sie sich am 14. Oktober im Kino Le Félix

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Cœur Haute Lande