2022-04-15 20:00:00 – 2022-04-15 22:00:00

Saint-Félix-de-Lodez Hérault Saint-Félix-de-Lodez 3.5 EUR Projection d’un film de 1962 : “Le Fanfaron” de Dino Risi, avec Jean-Louis Trintignant.

Un Méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et… fanfaron, fait la connaissance d’un étudiant en droit studieux, timide et complexé. Il va lui faire vivre deux jours de randonnées trépidantes de Rome à Viareggio…

Par l’association Objectif Cinéma

