Montreurs d’ombres – Projection – Le Corbeau Cinéma Le Familial Saint-Lunaire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Montreurs d’ombres – Projection – Le Corbeau Cinéma Le Familial, 16 mai 2023, Saint-Lunaire . Montreurs d’ombres – Projection – Le Corbeau Boulevard des Cap Horniers Cinéma Le Familial Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Cinéma Le Familial Boulevard des Cap Horniers

2023-05-16 – 2023-05-16

Cinéma Le Familial Boulevard des Cap Horniers

Saint-Lunaire

Ille-et-Vilaine . Les montreurs d’ombres vous proposent des projections sur le thème du cinéma Français sous l’occupation. Projection du film Le Corbeau. montreurs.dombres@gmail.com Cinéma Le Familial Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Cinéma Le Familial Boulevard des Cap Horniers Ville Saint-Lunaire Departement Ille-et-Vilaine Tarif Lieu Ville Cinéma Le Familial Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire

Montreurs d’ombres – Projection – Le Corbeau Cinéma Le Familial 2023-05-16 was last modified: by Montreurs d’ombres – Projection – Le Corbeau Cinéma Le Familial Saint-Lunaire 16 mai 2023 Boulevard des Cap Horniers Cinéma Le Familial Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Cinéma Le Familial Saint-Lunaire ille-et-vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine