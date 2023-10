[Les femmes font leur cinéma] – Marinette de Virginie Verrier Cinéma Le Duplexe Roubaix, 19 mars 2024, Roubaix.

[Les femmes font leur cinéma] – Marinette de Virginie Verrier Mardi 19 mars 2024, 13h30 Cinéma Le Duplexe Tarif : 6 euros. Tarif Action Insertion & Culture : 2 euros

Marinette – 1h36

Marinette Pichon a le foot dans la peau dès son plus jeune âge. Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, elle surmonte les difficultés et se forge une détermination sans faille. Alors qu’elle mène de front petits boulots et carrière sportive, elle est sélectionnée en équipe de France puis repérée par un grand club américain. Marinette débarque alors avec sa mère aux EtatsUnis, poursuivant le rêve de devenir la meilleure joueuse du monde.

Adaptation de la biographie « Ne jamais rien lacher » parue aux éditions FIRST en 2018.

Suite à cette projection, une discussion à propos du film aura lieu le jeudi 21 mars à 14h à la Médiathèque La Grand-Plage.

Renseignements pratiques

Duplexe Cinémas

47, Grande Rue à Roubaix

Nombre de places limité.

Préachat conseillé au Duplexe Cinémas UGC

Parking offert 4h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-19T13:30:00+01:00 – 2024-03-19T16:00:00+01:00

cinéma ugc

Virginie Verrier